شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح 4 عمليات لتركيب منظم ضربات قلب ثنائى الحجرات بمستشفى طيبة فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أطباء القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر في إجراء 4 عمليات لتركيب منظم لضربات القلب ثنائي الحجرات (Pacemaker Implantation) تركيباً كاملاً للمرضى، وذلك داخل وحدة القسطرة القلبية بالمستشفى.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن عمليات تركيب منظم لضربات القلب هي من العمليات المستحدثة بمستشفى طيبة التخصصي، بداية مع انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، والتي تم إدراجها لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الطبية المتكاملة للمنتفعين داخل المستشفى.

وأضافت الهيئة، أنه تم إجراء عمليات تركيب منظم لضربات القلب للمرضى بمستشفى طيبة التخصصي، على يد نخبة من أمهر الأطباء القلب والقسطرة القلبية، والتي تضم د. محب مراد صبحي، استشاري القلب والقسطرة القلبية بمستشفيات جامعة عين شمس، د. حسين عبدالنعيم قراع، استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبه التخصصي، د. عصام بسطاوي، استشاري القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، إضافة إلى أخصائيي القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى "د. محمد عبدالغفار، د. أحمد طلعت، د. أبوبكر السيد"، وبمعاونة أخصائيين وفنيين تكنولوجيا الأشعة، وفريق التمريض المتميز بالمستشفى.

وتابعت: أنه رغم التكلفة العالية لإجراء عمليات تركيب منظم بالقلب ثنائي الحجرات، إلا أنه لم يتحمل المريض المنتفع بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر سوى نسبة مساهمة لا تتعدى 400 جنيه فقط، حيث أنهم من المنتفعين بخدمات المنظومة، والتي تضمن علاج كل المصريين بجودة وكرامة وعدالة اجتماعية ودون تمييز.

وأكدت الهيئة، حرصها على إدخال كافة الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة وفق الممارسات الطبية العالمية بمستشفيات الهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى طيبة التخصصي، والتي تضم 154 سريرا داخليا، 6 غرف عمليات، 8 أسرة تحضير، 10 أسرة إفاقة، 27 سرير رعاية، بالإضافة إلى 15 حضانة، 22 ماكينة غسيل كلوي، 22 جهاز تنفس صناعي، كما تضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات الطبية لتوفير مستويات متقدمة من خدمات الرعاية الصحية، تماشيًا مع استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية يعتمد على تطبيق المعايير العالمية.