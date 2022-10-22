أبرزهم قتل وسرقة بالإكراه.. كشف غموض 89 حادث في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، في مجال الأمن العام، ضبط 9 تشكيلات عصابية ضموا 33 متهمًا اعترفوا بارتكاب 17 حادث سرقة متنوع، وكشف غموض 87 حادث متنوع، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – انتحال صفة)، وضبط مرتكبيها بإجمالي 119 متهمًا.

كما أسفرت الجهود عن تنفيذ 474590 حكم قضائي، من بينهم 1812 حكم جناية، و178996 حكم حبس، و228907 حكم غرامة، و64875 مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.