بعد تداول فيديو بالفيسبوك.. الداخلية تكشف حقيقة إلقاء القبض على شخص بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمناً ادعاء أحد الأشخاص بقيام الأجهزة الأمنية بالدقهلية بإلقاء القبض على نجله دون وجه حق.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " يتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بإلقاء القبض على نجله دون وجه حق.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 4 الجاري تم ضبط كلٍ من ( نجل الشاكي – شقيقه "له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا "مخدرات – سلاح ناري" – وآخر ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) ، وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام - بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – فرد محلى - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.