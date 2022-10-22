ضبط 2633 تاجر مخدرات بمضبوطات بلغت 345 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 1446 قضية اتجار في المواد المخدرة، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع.

وأثمرت جهود الحملات عن في مجال مكافحة المخدرات، عن ضبط 2336 قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالي2633 متهم، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (7257.981 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (4168.207 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (124.479 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (80.694 كيلو جرام).

وضبط قضيتن غسل أموال، بلغ الإجمالى قرابة (50.200.000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، و6 مراكز غير مرخصين لعلاج الإدمان.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (345 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.