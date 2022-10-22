بالصور.. محافظ كفر الشيخ يهنئ المستشار عدلي جاد برئاسة النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استقبل المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك لتقديم التهنئة بتوليه منصبه الرفيع رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك في حضور كلٍ من المستشار عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، المستشار حافظ عباس مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان.