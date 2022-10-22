حملات لضبط المخالفات البيئية بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديرتى أمن (القاهرة – الجيزة) بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السيارات التى تسبب إنبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل.

وأسفرت جهود الحملة عن فحص 105 سيارة ضُبط خلالها 25 سيارة (14 سيارة بنزين- 11 سيارة سولار) غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة ، بنطاق مديرية أمن القاهرة.

كما تم ضبط قضية فى مجال التفتيش عبارة عن : ( إحدى المستشفيات الكائنة بنطاق مديرية أمن الجيزة) لوجود المخالفات الآتية (عدم وجود "سجل الحالة البيئية – الموافقة البيئية – مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية الخطرة للإشتراطات البيئية – فصل المخلفات الصلبة "القمامة" عن النفايات الطبية الخطرة من المنبع – مطابقة الأوزان المُقيدة بالدفاتر بالكميات الموجودة بغرفة جمع النفايات") .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال حماية البيئة.