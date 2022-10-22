الطقس لحظة بلحظة.. سحب وأمطار على هذه المناطق تمتد للقاهرة ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تطورات حالة الطقس خلال الوقت الحالي خاصة فيما يتعلق بأماكن تكون السحب وسقوط الأمطار.

وثالت الهيئة، في بيان، قبل قليل: تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من وسط وجنوب الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

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كما تظهر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية في الوقت الحالي.​