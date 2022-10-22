حكومة مدبولي تسير في الطريق الصحيح.. برلماني يشيد بتنفيذ التكليفات الرئاسية لجذب الاستثمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يقدم حوافز تشجيعية وجديدة للمستثمرين تكفل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر .

وقال المنزلاوي، في بيان له اليوم السبت، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تسير في الطريق الصحيح في كل ما يتعلق بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتشجيع الاستثمار ومواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات لمصر .

وأكد وكيل لجنة الصناعة والتجارة أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول بمنطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا في مجال تنفيذ كل المشروعات الكبرى في ما يتعلق بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتحتية؛ خصوصًا شبكة الطرق القومية ومشروعات الكباري والمحاور والأنفاق التي ربطت سيناء بالوادي والدلتا ومناطق الساحل الشمالي بجميع المحافظات.

وأوضح المنزلاوي أن التيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال والاستثمار سواء في ما يتعلق بتوفير الأراضي المخصصة لمختلف المشروعات الاستثمارية بصفة عامة والمشروعات الصناعية بصفة خاصة، أصبحت متوفرة، إضافة إلى التسهيلات الكبيرة الخاصة باستخراج تراخيص إقامة مختلف المشروعات، مشيراً إلى أهمية هذه الملفات التي تحقق هدف القيادة السياسية في جعل مصر واحدة من أهم الدول الواعدة اقتصادياً وصناعياً خلال السنوات القليلة المقبلة.