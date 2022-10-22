جهاز حدائق أكتوبر يعلن فتح المزادات على المحال التجارية أول نوفمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، فتح المزادات على المحال التجارية على مستوى مدينة حدائق أكتوبر في المناطق السكنية الجديدة أول نوفمبر المقبل.

وقال رئيس الجهاز، في بيان، اليوم السبت، إن المدينة تشهد خلال الفترة الأخيرة أعمال إنشاء بنية تحتية جديدة ورفع كفاءة البنى التحتية القائمة بما يعزز جذب الاستثمارات إليها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المدينة تشهد استثمارات كبرى ومن المقرر أن تكون أكبر مدينة في غرب القاهرة تشهد استثمارات تتخطى عشرات المليارات خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحًا أن موازنة الجهاز للعام المالي الجديد تقدر بنحو مليار و800 مليون جنيه.

وأكد أن موازنة العام المالي الجديد تتضمن تخصيص 8 مليارات جنيه لتنفيذ نحو 24 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي الدخل.​