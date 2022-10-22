برلماني يطالب بمنح المزيد من الحوافز والتيسيرات لصناعات الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، بالقضايا والملفات المهمة التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة، معلنا اتفاقه التام مع تأكيد رئيس الوزراء اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع صناعة الدواء باعتبارها أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار مع العمل على تعظيم الإمكانات التي تمتلكها مصر بهدف دعم التنافسية العالمية في مجال صناعة الدواء.

وقال سليم، في بيان، اليوم السبت، أن مصر في ضوء الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق وتوطين صناعات الأدوية واللقاحات أصبحت تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها للمنافسة إقليميا وعربيا وعالميا في مجال صناعة الدواء، مؤكدا أن منتجات الصناعات الدوائية المصرية تحظى بثقة كبيرة داخل الأسواق العربية والأفريقية.

وقال محمد سليم إن الأدوية المصرية لديها العديد من الفرص الواعدة لمضاعفة صادرات مصر من الأدوية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة وللأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة، مطالبا الحكومة بمنح المزيد من الحوافز والتيسيرات لصناعات الأدوية ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام الاستثمار في الصناعات الدوائية المصرية.

كان الدكتور تامر عصام قد عرض خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء تقريرا تناول جهود هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الحالية، وبالأخص في التواصل مع شركاء الصناعة الدوليين، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لسوق الدواء المصرية وتوطين صناعة المستحضرات الطبية والحيوية.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تعمل وفق أولوية تستهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية للمواطن المصري مع المساهمة في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية، فضلا عن وضع مصر على خارطة سوق الدواء العالمية.