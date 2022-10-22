مطار أبو سمبل يستقبل السائحين للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار أبو سمبل، زائرين من جميع أنحاء العالم، وذلك للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده الكبير في مدينة أبوسمبل.

وظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني هي ظاهرة فلكية فريدة ينتظرها الملايين حول العالم لمشاهدة معجزة القدماء المصريين في تجسيد مثل هذه الحسابات الفلكية الدقيقة.

وقالت الشركة المصرية للمطارات، في بيان، إنه تم استقبال الركاب بالهدايا والاحتفالات.

وشارك اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والطيار مصطفى كامل، نائب مدير مطار أبو سمبل، في تقديم الهدايا واستقبال السائحين من مختلف الجنسيات، وذلك وسط ترحاب كبير داخل صالة الوصول وتفاعل من الس​ائحين مع الفرق الفلكلورية المتواجدة لاستقبالهم خارج المطار.​