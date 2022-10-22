"إسكان الشيوخ": المؤتمر الاقتصادي خارطة طريق الدولة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، إن "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذي من المقرر أن ينطلق غدًا الأحد، يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال السنوات المقبلة، وصياغة سياسات واتخاذ إجراءات تُسهم في زيادة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإعلان عن عدد من الحوافز للقطاع الصناعي لتحقيق المستهدفات القومية، بالإضافة إلى تيسير عمل المصدرين في ظل ارتباك خطوط الإمداد العالمية، وارتفاع سعر الدولار.

وأكد صبور أهمية صياغة حلول عملية لتحقيق الانضباط المالي، وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الأوضاع في مصر، ووضع خطة متكاملة للتعامل مع التحديات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، التي لم يتضح حتى الآن مصيرها؛ خصوصًا ما يتعلق بالتضخم وتأثيره على أسعار السلع، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات واسعة نحو تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من أجل تحقيق نمو اقتصادي سريع وملموس.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المؤتمر سيتيح فرصًا وآفاقًا جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال برنامج حكومي قادر على صياغة الآليات المناسبة، مشددًا على أهمية تعزيز وتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة لدعم التحول إلى مجتمع أكثر استدامة؛ خصوصًا في ظل ما يواجهه العالم من أزمات في مجال الطاقة.

وشدد صبور على أهمية القطاع العقاري في مصر وهو ما سيتم تناوله في المؤتمر، من خلال بحث سُبل دفع صناعة التطوير العقاري ودور القطاع الخاص المحوري في التسويق للعقار المصري، في إطار تحديد خريطة طريق متكاملة لإقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية، فضلًا عن سبل تعظيم الثروة العقارية في مصر وجهود الدولة في هذا الصدد، خصوصًا أن مصر تمتلك جميع المقومات التى تمكنها من تحقيق عائد اقتصادي كبير من هذا القطاع الحيوي.