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خليك واعى.. لا صحة لوجود ميل حاد فى الصعود بمحور سميرة موسى (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد -  بعد تداول صور وشائعات مغلوطة عن وجود ميل حاد فى زوايا الصعود والنزول بمحور سميرة موسى، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات فيديو تصوير جوى لكوبرى تقاطع محور الدكتورة سميرة موسى مع محور المشير طنطاوي، والذى يُظهر أن الكوبرى جرى تدشينه بأحدث الأنظمة والمعايير العالمية.

 


لا صحة لوجود ميل حاد فى الصعود بمحور سميرة موسى

 

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أنه لا صحة للصور المتداولة عن الميل الحاد فى زوايا الصعود والنزول، حيث يعتبر محور الدكتورة سميرة موسى من أهم الكبارى فى المحور بارتفاع 26 مترا عن مستوى الأرض و 8.5 متر عن خط سير المونوريل.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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