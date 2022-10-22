شكرا لقرائتكم خبر عن 18 دولة تشارك فى بطولة العالم للإسكواش للجامعات 2022 بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد الرياضى للجامعات، أن اللجنة المنظمة لبطولة العالم للإسكواش للجامعات التي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تلقت تأكيدًا من 18 دولة بالمشاركة في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 7 الى 13 نوفمبر المقبل على ملاعب الإسكواش بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد الاتحاد الرياضى للجامعات، مشاركة كل من كندا وإسبانيا وفرنسا وسويسرا والتشيك وهولندا وكوريا وجنوب افريقيا وأوغندا بخمسة لاعبين، وهونج كونج بسبع لاعبين، والعراق بأربعة لاعبين.

كما تشارك كل من المجر واليابان بثلاثة لاعبين، وكل من أستراليا وبولندا بلاعبان، والأرجنتين بلاعب واحد فقط بخلاف مصر الدولة المستضيفة والتي تشارك بخمسة لاعبين.

وتقام البطولة التي يترأس اللجنة المنظمة لها الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بمشاركة 48 لاعبا في منافسات الطلبة و 25 لاعبة بمنافسات الطالبات ليكون إجمالي المشاركين 73 لاعبا ولاعبة.