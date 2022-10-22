شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بهولندا يستعرض أولويات الرئاسة بمؤتمر المناخ مع شركات الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض سفير جمهورية مصر العربية لدى هولندا السفير حاتم عبد القادر، أولويات الرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP27 الذى تستضيفه شرم الشيخ الشهر المقبل

جاء ذلك خلال اللقاء الذى استضافه السفير وحضره رئيس مجلس الأعمال الهولندي الشرق أوسطي، ولفيف من ممثلي الشركات ووكالات الاستثمار والجامعات الهولندية، في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لقمة المناخ COP27 الشهر المقبل في شرم الشيخ.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم السبت، أن السفير المصري سلط الضوء على أهم المبادرات التي تطرحها الدولة المصرية على أجندة المؤتمر، وبالأخص تلك المتعلقة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، في ضوء موقع مصر المتميز والذي يؤهلها لأن تكون مركزاً لانتاج ونقل وتداول الهيدروجين الأخضر كأحد أهم مصادر النظيفة والمستدامة.

كما استعرض الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر في هذا المجال الواعد، حيث حث الجانب الهولندي على تعظيم الاستفادة من تلك الفرص التي تتواءم مع التوجه العالمي للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والاهتمام المتزايد بقضايا البيئة والمناخ.

وأحاط عبد القادر، الحضور علما بأهم ملامح الخطط الاقتصادية في مصر، مبرزا المؤشرات الدولية الإيجابية حول أداء الاقتصاد المصري بالرغم من التحديات الدولية الراهنة، فضلاً عن الحوافز التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك للبلدين، وتوفير البنية التحتية اللازمة لاستقبال هذه الاستثمارات.