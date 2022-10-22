شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برنامج الأغذية العالمى يزور مركز التدريب المهنى للقوى العاملة بالأقصر..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، وفدا من برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، بمركز التدريب المهني بمدينة الطود بالمحافظة، وتأتي الزيارة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة و" برنامج الأغذية العالمي "، ولبحث التقدم المحرز من خلال البروتوكول، وأوجه التعاون المشترك بين الجانبين .

وقال "السنجابي"، وفق بيان للوزارة اليوم، إن الزيارة شملت تفقدا لورش التدريب بالمركز والتي يتم التدريب فيها على مهن : التفصيل والخياطة، اللحام ، التكييف والتبريد، الدش والمحمو ، صيانة الاجهزة المنزلية ،أعمال الفندقة، الطاقة الشمسية، صيانة الحاسب الآلي، معمل اللغات، الصوب الزراعية.

وقال "السنجابي"، إن وفد "البرنامج" أثنى على الجهد المبذول في التدريب المهني خلال الفترة السابقة ، مؤكدا أهمية توفير فرص عمل لائقة للخريجين من الدورات التدريبية ، للحد من نسب البطالة في مصر، والمساهمة في القضاء على الهجرة غير الشرعية عن طريق امداد الدول بالعمالة المدربة بالطرق المشروعة، فضلا عن سد احتياجات سوق العمل المحلي من العمالة المدربة والمؤهلة.