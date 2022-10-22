شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات أكتوبر اليوم لمن تخلفوا عن الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، فى صرف معاشات أكتوبر من ماكينات الصراف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن الموعد المحدد مع التيسير في صرف المعاشات وتجنب الزحام.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.