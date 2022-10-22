شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا الجمعة المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف ( 24 ) مسجدًا الجمعة القادمة 28 / 10 / 2022م ، منها ( 19 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 5 ) مساجد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه ( 303 ) مساجد، منها ( 243 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 60 ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الجيزة

1. العتيق – نجوع العرب - الصف

مديرية أوقاف أسيوط

2. فجر الإسلام – جزيرة النواورة - البداري

3. البسايسة – قرية بني زيد - الفتح

4. الرحمن الرحيم – مدينة أسيوط الجديدة - الفتح

مديرية أوقاف الفيوم

5. الرحمة – بالونة - إبشواي

6. النور – الحادقة – مركز الفيوم جنوب

7. الرحمة ع عبد الله عويس - سنورس

8. النور – ع المديرية – الغرق بحري - إطسا

مديرية أوقاف الشرقية

9. ابن عنان – العقدة – منيا القمح

10. الرحمن ( أحمد الغنام ) - كفر العزازي- مركز أبو حماد

11. العباسي – الترعة الجديدة - الإبراهيمية

12. الشهداء – الفدادنة – فاقوس

مديرية أوقاف كفر الشيخ

13. عبده العمده – شمس الدين – سيدي سالم شرق

14. عزبة عزات الكبير – القرضا

15. سيدي سالم – تيدا – سيدي سالم

16. مبروكة النمر – عزبة كساب – سيدي سالم

مديرية أوقاف بني سويف

17. العامر – الحي الأول شرق النيل – بندر بني سويف

18. المصطفى – دلاص - ناصر

مديرية أوقاف الغربية

19. الباقيات الصالحات ( الكبير سابقًا) – شبرا قاص – السنطة

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. عبد الرحيم محمود – الشقيفي – أبو تشت

2. النور – نجع أبو سالم الهيشة – نجع حمادي

3. الهدى – العمرة – أبو تشت

4. عطية حسين – البراغيث - بلاد المال قبلي – الكرنك – أبو تشت

مديرية أوقاف سوهاج

5. البوالغ – قرية كوم اشقاو – غرب طما (المدمر)