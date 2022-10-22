شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محاور الامتحان الإلكترونى للمتقدمين لاختبارات معلم فصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الثلاثاء المقبل 25 أكتوبر الجارى، اختبارات المتقدمين لوظيفة معلم فصل، بواقع 60 ألفاً و719 متقدماً توافرت فيهم الشروط، وذلك في المسابقة التي تم الإعلان عنها لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويؤدى الأعضاء المتقدمين لوظيفة معلم فصل، اختبارا إلكترونيا يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار تربوي وآخر في التخصص.

ويلتزم الذين يؤدون الاختبارات بالإجراءات الاحترازية، وبكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات بدقة وانضباط، حيث إن الإعلان عن المسابقة كان يوم 26 يونيو الماضي وذلك قبل فتح باب التقديم لمنح الفرصة للمتقدمين لتجهيز المستندات المطلوبة في حال عدم توافرها لديهم، كما تم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، التابعة للجهاز خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 24 يوليو الماضي، بعدد ساعات تقدم تبلغ 552 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد في المسابقات المماثلة كان يوفر عدد 50 ساعة تقدم، وهو يتجاوز التقديم الإلكتروني بأكثر من 11 مرة.