شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: 120 ألف شركة على منظومة الفاتورة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيد وزير المالية، إن مصر بقيادتها السياسة الحكيمة تصنع تاريخا جديدا للتحول الاقتصادى الرقمى بما يسهم فى تعزيز الحكومة والشفافية وأثبتت كورونا أهمية واستدامة المعاملات المالية الإلكترونية من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الرقمية اتساقا مع خطة الدولة.

وأضاف الدكتور محمد معيط خلال كلمة له بالمؤتمر العلمى الذى تنظمه كلية التجارة والمنعقد الآن، أن الإدارة المالية العامة للدولة المصرية تمضى نحو حوسبة كل العمليات الحكومية بدء من اعداد الموازنة ورقابتها وحسابتها الختامية لتحقيق الانضباط المالى فى الأداء.

وأكد وزير المالية، أنه سيتم بالتعاون مع إحدى الشركات إتاحة منصة الفواتير الحكومية الرقمية بجانب منظومة التحصيل الإلكترونى ومنصة مصر الرقمية والعديد من المنصات الحكومية كالمنصة الرقمية لحوكمة أصول الدولة وهذا يساعد أن تعلم الدولة كافة أصولها سواء المستغل أو غير المستغل، واليوم أصبح لدينا منصة رقمية تضم كل أصول الدولة والمستغل وغير المستغل بطريقة فعالة.

وتابع وزير المالية، أنه حاليا يتم إعداد منظومة مشتريات حكومية بالتعاون مع كوريا، وفى يوليو الماضى تم إطلاق منظومة ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وفى ديسمبر المقبل سيتم امتدادها لكافة أنحاء الجهوية.

وأشار وزير المالية، إلى أنه تم عمل منظومة الفواتير الإلكترونية، والآن نتسلم فى اليوم مليون وربع فاتورة إلكترونية، وبدأت تتطور واليوم أصبح لدينا 120 ألف شركة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم تقديم الايصال الالكترونى والذى يضم التعامل من الشركة إلى الجمهور عكس الفاتورة التى تشهد تعاملات الشركات مع بعضها البعض .