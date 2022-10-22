وزير المالية يكشف ترتيب مصر عالميًّا وعربيًّا بشأن القوى الناعمة وكيف أدارت الدولة أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال كلمته في المؤتمر الأول لإعادة صياغة العلامة التجارية المصرية Rebranding Egypt Summit، إن المشروعات التي تخرج من كليات التجارة بشكل خاص وكليات جامعة القاهرة بشكل عام، تساعد في تطوير منظومة الصحة والتعليم والتي هي أساسية في بناء إنسان.

وتابع معيط بأن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات بالغة الصعوبة وشديدة التعقيد في ظل التوترات في دول أوروبا وجائحة كورونا؛ والتي تمر بها البلاد في السنوات الأخيرة، والعاصفة التي طالت الاحتياجات الأساسية للإنسان وارتفاع الأسعار للسلع وارتفاع تكاليف التمويل لدى المستثمرين حول العالم، لما يشير إلى أن الاقتصاد في حالة اضطراب شديد.

وأوضح وزير المالية أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في إعادة بناء الهوية المصرية والعلامة التجارية لمصر لتعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومعدلات النمو الغني بالوظائف للارتقاء بمعيشة المواطنين وتوفير وظائف عمل للشباب، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الـ٣١ عالميًّا والرابعة عربيًّا بشأن القوى الناعمة.

وأكد معيط أن مصر نجحت في إدارة أزمة كورونا بكفاءة وحصلت على إشادة صندوق النقد الدولي، بتحقيقها التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين واستمرار عجلة الاإتاج؛ مما ساعد في السيطرة على التضخم، موضحًا أن مصر كانت واحدة من الدول التي حافظت على معدلات إيجابية للإصابات والنمو الاقتصادي في ظل الجائحة.