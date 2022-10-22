ينطلق غدًا.. برلماني يكشف عن تحديات المؤتمر الاقتصادي للنهوض بالقطاعات المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد المؤتمر الاقتصادي غدًا، والذي تنظمه الحكومة لمدة 3 أيام؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، جاء في التوقيت الصحيح، مضيفًا أنه سيسهم في حل المشكلات بكل القطاعات المختلفة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأوضح فهمي، في بيان له اليوم السبت، أن المؤتمر سيكون نقطة لوضع الأولويات الداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الصناعات المهمة، حتى تتناسب مع المتغيرات العالمية التي طرأت مؤخرًا، فضلًا عن الوصول إلى رؤية تتمتع بالمرونة والشفافية اللازمة في تحقيق مناخ مناسب لاستكمال مسيرة نمو الاقتصاد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه لا بد من دراسة حجم الاستفادة مما يتمتع به الاقتصاد المصري وما نمتلكه من مقومات بشرية وجغرافية وكبر حجم السوق الاستهلاكية وتوافر موارد الطاقة المتجددة، متابعًا بأن المؤتمر ستكون له أهمية كبيرة في طرح السياسات الاقتصادية والمالية التي تطرحها الحكومة على مجتمع رجال الأعمال، وتحديد الأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 خلال السنوات المقبلة.

وذكر فهمي أن المؤتمر الاقتصادي يعتبر نوعًا من أنواع الحوار؛ والذي سيثري الحوار الوطني الذي يتم الإعداد له، وسيتم تبادل الخبرات والأفكار الجيدة، فضلًا عن أن المؤتمر يعد خطوة من شأنها عرض التحديات التي تواجه كل القطاعات والتوصل إلى حلول لدعمها؛ سواءأ كان القطاع الزراعي أم الصناعي وغيرهما وتخفيف العبء الكبير الواقع جراء الأزمة العالمية الحالية.

ولفت النائب إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيتبعه مخرجات واضحة يمكن أن تسهم في تخفيف العبء على القطاعات؛ خصوصًا القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين، وحل كل المشكلات التي تواجههم.