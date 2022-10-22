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هل هناك خطأ في تنفيذه؟ تصوير جوي لمحور سميرة موسى يحسم الجدل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

في الساعات الماضية، تزايد البحث عبر الإنترنت عن محور الدكتورة سميرة موسى بعد تداول صورة للمحور عبر صفحات السوشيال ميديا تشير إلى وجود خطأ في تصميم المحور.

وينشر الخليج 365 مقطع فيديو عبارة عن تصوير جوي لمحور الدكتورة سميرة موسى يكذب الصورة المتداولة ويوضح التصميم الفعلي للمحور والذي يظهر عدم وجود عيوب في تصميم المحور.

ومحور سميرة موسى يربط أرض المعارض والعاشر بمنطقة التجمع، ويتقاطع مع محور ياسر رزق، ويمر أعلى محور محمد علي فهمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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