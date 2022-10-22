قبل تطبيق التحصيل الإلكتروني.. وزير المالية: وجدنا 55% من اقتصاد مصر مجهول الهوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تعمل في الفترة الحالية على إنشاء منظومة مشتريات حكومية إلكترونية بالتعاون مع دولة كوريا الجنوبية، منوهًا بأنه سيتم إطلاقها قريبًا.

وأوضح وزير المالية، خلال كلمته في المؤتمر الأول لإعادة صياغة العلامة التجارية المصرية Rebranding Egypt Summit، اليوم السبت، أن الدولة استطاعت في الفترة السابقة حوكمة كل الإجراءات الضريبية، بإطلاقها منظومة ميكنة للإجراءات الضريبية، ويتم امتداد المنظومة لكل أنحاء الجمهورية في ديسمبر المقبل.

وأوضح معيط أن المعدل الطبيعي لتحصيل الفواتير يوميًّا أصبح واحدًا وربع مليون فاتورة، وذلك بعد الميكنة الإلكترونية التي سُميت بـ"الفاتورة الإلكترونية".

وأضاف وزير المالية أن الوزارة اكتشفت في الفترة ما قبل ميكنة التحصيل أن هناك 55% من اقتصاد مصر غير ظاهر ومجهول الهوية، وغير مسجل ضريبيًّا، لذلك بدأنا في خطوات التحول الرقمي وميكنة الخدمات؛ لإمكانية استخراج الناتج المحلي بشكل أكثر شفافية، للمساعدة على تخفيض نسبة القطاع غير الرسمي بالدولة.