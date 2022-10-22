بـ "التايم شير".. ضبط متهمين بالنصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القائمين على إدارة 4 شركات؛ لقيامهم بالنصب على مواطنين بنظام "التايم شير".

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل بعض الشركات السياحية "غير المرخصة" بزعم شراء برامج سياحية داخلية ما يعرف بنظام "التايم شير" على خلاف الحقيقة، ويتم الإيقاع بهم من خلال مقابلتهم لبعض المواطنين بالأماكن العامة وإيهام المواطنين بفوزهم بجوائز مالية وعينية واصطحابهم لمقر الشركة لاستلامها، وعقب وصولهم يتم إقناعهم بطرق احتيالية بحجز الفنادق السياحية بالعديد من المدن الساحلية بنظام "التايم شير " والتوقيع على عقود مقابل سداد مبالغ مالية كمقدم حجز والباقي على أقساط شهرية لمشروعات وهمية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد 4 شركات تقوم بمزاولة النشاط الإجرامي المشار إليه بنطاق محافظة الجيزة، وضبط القائمين على إدارتهم وبحوزتهم (45 عقد بيع حصص عقارية بنظام "التايم شير" – مطبوعات دعائية – 4 هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.