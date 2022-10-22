3 أشقاء يقتلون شقيقتهم ذبحا في الهرم.. والمحكمة: إعدام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5، 3 أشقاء بالإعدام شنقاً، لاتهامهم بذبح شقيقتهم بعد حملها سفاحا بمنطقة الهرم.

كانت ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على 3 أشقاء، لاتهامهم بقتل شقيقتهم؛ لشكهم في سلوكها وحملها سفاحا بمنطقة الهرم، غرب المحافظة.

تلقى العميد أحمد الدسوقي إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل ثلاثينية مقتولة.

تحريات العقيد محمد الصغير مفتش الهرم توصلت إلى أن أشقاء المجني عليها الثلاثة وراء ارتكاب الجريمة، بدافع الانتقام للشرف.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم ومعاونيه الرائد محمد سعودي والنقيب هشام موسى من ضبط المتهمين والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

أمام العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب أقر الجناة بجريمتهم مؤكدين أنهم قرروا التخلص منها فور علمهم بحملها نتيجة علاقة غير شرعية بقولهم "جابت لنا العار".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.