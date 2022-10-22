انتظروها في الظلام وهددوها بالسلاح.. قصة اغتصاب فتاة من ذئاب المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

لم تتخيل الفتاة "ه. م" (30 سنة) يوما أن تقع ضحية لحادث اغتصاب كما تشاهد في الأفلام، لكن الواقع كان يحمل لها ما هو أقسى بعدما خطفها شخصين داخل توكتوك تحت تهديد السلاح، واغتصابها بقطعة أرض زراعية في وقت متأخر من الليل.

ليل الخميس الماضي كانت الثلاثينية في طريق عودتها إلى المنزل في تمام الساعة الحادية عشر مساء، بمنطقة المريوطية، وقتها شاهدها المتهم الرئيسي "فتحي"، وظَل يراقبها في صمت ويتتبع تحركاتها عن طريق مرآه التوكتوك، منتظرا لحظة مرورها وسؤالها على توصيلة، وما أن اقتربت من التوكتوك وأشارت إليه، ليجيبها "اركبي".

​وتابعت "سمر": ركبت التوكتوك واستقلها بعدي شخص آخر، وفوجئت باتخاذ السائق طريقاً غير المعتاد إلى المنزل، وحينما سألته عن أسباب ذلك، أخبرني الشخص الذي يجاورني ممسكا سلاحا أبيضا "لو اتكلمتي هتموتي".

وصل السائق بالضحية إلى مكان نائي وتوقف فجأة، وعندما سألته طلب منها النزول، وأشهر السائق "مطواة" في وجهها، قائلا: "لو سمعت صوتك هقتلك وأدفنك مكانك"، .

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب بلاغا بتضرر سيدة من شخصين -أدلت بأوصافهما- اختطفاها داخل مركبة "توك توك" بمنطقة المريوطية، وتناوبا على اغتصابها تحت تهديد السلاح بقطعة أرض زراعية في وقت متأخر من الليل، حسب قولها.

وجه العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم، بفحص البلاغ من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وتبين أن سائقي "توك توك" لأحدهما معلومات جنائية وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد عصام ومعاونه الرائد محمد سعودي من ضبط المتهم الأول "فتحي" وبحوزته سلاح أبيض، وأنكر الاتهام الموجه إليه مدافعا "كله برضاها" إلا أن التحريات التي أشرف عليها اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، أكدت -بعد فحص خط سير الشاكية- صحة روايتها وتعرضها للخطف تحت تهديد السلاح.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم الهارب بالتنسيق مع أمن بني سويف وقطاع الأمن العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.