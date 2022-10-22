ضبط 59 متهمًا بمحيط مدارس وجامعات بحوزتهم 43 كجم مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عدة حملات أمنية مُكبرة؛ استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط 50 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 59 متهمًا، بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وزنت 43 كيلو جرام.

كما تم ضبط (مبالغ مالية – فرد محلي – عدد من الطلقات النارية – 58 هاتف محمول – 5 سيارات – 4 دراجات نارية – 14 قطعة سلاح أبيض – 4 ميزان).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4 مليون جنيه تقريبا).

وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين وجاري استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات.