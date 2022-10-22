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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

 

‏‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 11.25 جنيه.

 

‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 10  جنيهات

 

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ  10جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎- الخيار 10جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

 

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض 9.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 9.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 9 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 23 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها.

 

‏‎- بامية 25‎ جنيها.

 

- فاصوليا 24 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

 

‏‎‏- جوافة 15 جنيها.

 

-رمان 12 جنيها.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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