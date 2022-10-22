شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينظم اليوم 490 رحلة جوية لنقل 67 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينقل مطار القاهرة الدولى، اليوم، 67 ألف راكب على مدار 24 ساعة، وذلك على متن 490 رحلة جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة.

وقالت مصادر إن المطار سيستقبل اليوم 238 رحلة على متنهم 31467 راكبا، فى حين يغادر من المطار على مدار اليوم 252 رحلة على متنهم 35461 راكبا.

وحسب المصادر فان وجهات السفر تشمل نيويورك لندن باريس فرانكفورت ميونخ بودابست برشلونةً برلين ميونخ كوبنهاجن مدريد موسكو جنيف أثينا روما البحرين الكويت ليبيًا تونس أسطنبول بروكسل فيينا الدار البيضاء الدوحة أمستردام دمشق جده المدينة إنجمينا أديس أبابا دمشق نيروبى لاجوس بغداد بيروت عنتيبى دبى مسقط عمان زيورخ مومباي دار السلام نيروبى جوهانسبرج الشارقة أبوظبى عدن تونس، فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك تورونتو ميونخ لندن باريس فرانكفورت أمستردام فيينا برشلونة بانكوكً مومباى مدريد كوبنهاجن تونس الكويت ليبيا دبى الدوحةً البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس الرياض الشارقة سيئون بيروت أبوظبى عدن بيروت.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتحوراته، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.

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