شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة القاهرة يكشف مزايا هوية العلامة التجارية وانعكاسها على الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر العلمى الذى تنظمه كلية التجارة بجامعة القاهرة، لمناقشة الخطوات المقترحة لإعادة بناء العلامة التجارية فى مصر، وأهم عوامل نجاح بناء العلامات التجارية للدول، حيث تتبنى معظم دول العالم استراتيجيات لبناء علامتها، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 Egypt vision 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتطوير المستدام UN Sustainable Development Goals (SDGs).

ويشارك فى حضور المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتورة أميرة مهران وكيل الكلية للدراسات العليا وعدد من الأكاديميين.

وانطلقت فعاليات المؤتمر بإذاعة النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية وأعقبه تلاوة بعض آيات القرآن الكريم.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن المؤتمر يناقش قضية علمية مجتمعية وجهرية حول موضوع هام يتمثل فى العلامة التجارية المصرية ، موضحا أنه مع بداية اليوم الأول للمؤتمر أشعر بالسعادة والامتنان لحضور هذه الكوكبة الفريدة والمتميزة ، مرحبا بالدكتور محمد معيط وزير المالية الذى دائما يكون داعما لكلية التجارة بجامعة القاهرة وهذا ليس بغريب عليه لأنه أحد أبناء الكلية العظماء وله إسهامات طيبه فى إدارة الاقتصاد المصرى .

وأضاف الدكتور جمال شحاتة، أن هذا المؤتمر وفكرته الخاصة تتمثل فى محاولة لاتخاذ فرص للتحاور والبحث العلمى الدقيق حول قضية هامة وهى هل يمكن للعلامة التجارية لمصر تأثير على النمو الاقتصادى والناتج المحلى الإجمالي، ومن هنا كان علينا أن نلتف حول المؤتمر لبحث ماذا ينقصنا لتكوين علامة تجارية لمصر وهى دولة رائدة فى مختلف القطاعات منذ الفراعنة.

وتابع ، لابد وأن يكون للاقتصاد هوية وبالتالى كان لزاما على صانع السياسية التعرف على ذلك للوقوف على كيفية تكوين احتياطات نقدية ، وكيفية الاستثمار والادخار، موضحا أن القضية لها بعد ثقافة وإعلام وسياسى وبعد خاص بتركيب الشخصية المصرية نفسها ولذلك تشير الدراسات والبحوث بات تطوير علامة دولة ما يعد جزء مهم من تطوير أى دولة .

واستطرد عميد كلية التجارة، أن الهدف الرئيسى من المؤتمر هو دراسة لاستراتجيات المواءمة، و التصورات الدولية مع الوطن والواقع علاوة على ذلك الغرض من هذا المؤتمر محاولة للفهم المبنى على العلم والبحث عن ما يجعل الدولة مكان فريدا ومميزات حيث يحقق المجتمع من وراء العلامة التجارية مزايا تأمين مصاالح شرائح كثيرة من المجتمع ، وتعزيز فلسفة تنمية المجتمع ككيان واحد بالإضافة إلى تعزيز القيم الدينية والأخلاقية والشعبية .

وقال عميد كلية التجارة، إنه يتعلق المؤتمر ببحث فكرة تعدد اكتشاف كمحاولة علمية مدروسة فكريا التوصل إلى هوية خاصة تسعى لتحقيق منافع تعود على الدولة بالخير والنمو وتبوء مكان فريد بين دول العالم.