شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تشن حملات موسعة لرفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة، حملاتها لرفع السيارات المتهالكة والمهملة الموجودة بالشوارع والميادين؛ للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، واستعادة المظهر الحضارى للشوارع وتسيير الحركة المرورية، تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، شنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال، حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة والمهملة وكلبشة المركبات المتعدية على الجزر الوسطى والطريق العام بشوارع البوهي، وذكي مطر، ومحمد حجازي، وطلعت حرب، بالمنيرة الشرقية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين؛ للحفاظ على الشكل الحضاري للطريق لما تسببه من إعاقة لحركة الطريق.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة جهود إزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام وتوفير حرم آمن لسير المواطنين وشن حملات مكبرة يوميا لتحقيق الانضباط.