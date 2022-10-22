شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان: مخدر الحشيش يسبب تليف الرئة وضمور خلايا المخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى " الفيس بوك " فيديو جراف عن اضرار مخدر الحشيش، حيث أن مخدر الحشيش مخدر نصف تخليقى يصنع من القمم الزهرية لنبات القنب ويتم تعاطيه عن طريق التدخين ويحتوى الحشيش على مادة تسبب الهلاوس والضلالات.

كما يسبب تعاطى مخدر الحشيش تليف الرئة والاصابة بالربو، كما يسبب انخفاض فى ضغط الدم وإحمرار دائم فى العين وضمور خلايا المخ وأيضا فقدان الشهية وضعف القدرة الجنسية ،وأيضا الاكتئاب والقلق وقلة النوم ،كما يسبب اضطرابات فى السلوك وضعف التركيز كذلك خلل فى إدراك المسافات والزمن.

ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، حيث أن من ضمن المعتقدات الخاطئة لدى البعض، هى أن تعاطى المواد المخدرة يساعد على التركيز لفترات طويلة أو تنشيط الذاكرة أو تساعد على القدرة البدنية وغيرها من المفاهيم المغلوطة كما يقدم الخط الساخن للصندوق "16023” كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام فى الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

وترتكز الحملة، التى ستنطلق عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين فى البيوت بشكل علمى لاكتشاف وجود متعاطى مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها فى تدمير الكثير من الأسر، حيث أن مواجهة الإدمان وتعاطى المخدرات بالتوعية، لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التى تهدف إلى تدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والتعامل مع وجود متعاطى مخدرات فى المنزل له أساليب وطرق علمية.

وستقوم المتحدة للخدمات الإعلامية، بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوى الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام فى تناول مثل هذه الموضوعات المهمة.