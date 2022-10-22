شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان: مخدر الحشيش يسبب تليف الرئة وضمور خلايا المخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
كما يسبب تعاطى مخدر الحشيش تليف الرئة والاصابة بالربو، كما يسبب انخفاض فى ضغط الدم وإحمرار دائم فى العين وضمور خلايا المخ وأيضا فقدان الشهية وضعف القدرة الجنسية ،وأيضا الاكتئاب والقلق وقلة النوم ،كما يسبب اضطرابات فى السلوك وضعف التركيز كذلك خلل فى إدراك المسافات والزمن.
وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام فى الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.
وترتكز الحملة، التى ستنطلق عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين فى البيوت بشكل علمى لاكتشاف وجود متعاطى مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها فى تدمير الكثير من الأسر، حيث أن مواجهة الإدمان وتعاطى المخدرات بالتوعية، لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التى تهدف إلى تدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والتعامل مع وجود متعاطى مخدرات فى المنزل له أساليب وطرق علمية.
وستقوم المتحدة للخدمات الإعلامية، بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوى الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام فى تناول مثل هذه الموضوعات المهمة.