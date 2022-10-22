شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتوجه لجنوب سيناء لمراجعة استعدادات منظومة التأمين الصحى لقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظة جنوب سيناء، لمراجعة الاستعدادات الميدانية لمنظومة التأمين الصحى لمؤتمر المناخ COP27 المقرر انعقاده فى مدينة شرم الشيخ، مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الجولة ستتضمن تفقد الوزير للحجر الصحى بمطار شرم الشيخ الدولى وعدد من المنشآت الصحية وأماكن إقامة الوفود المشاركة بمؤتمر المناخ COP27.

وأكد "عبد الغفار"، حرص الوزير على توفير كافة الخدمات العلاجية والوقائية والإسعافية على أعلى مستوى للوفود المشاركة بالمؤتمر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.