أمطار على هذه المناطق والقاهرة مهددة.. تفاصيل طقس الساعات القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات القادمة من اليوم السبت على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان، السبت، إنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون رعدية أحيانا على صحراء مطروح.

كما من المتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري قد تمتد ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى.