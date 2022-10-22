المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" يتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تصدر المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم /السبت/، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (المؤتمر الاقتصادي غدا بدعوة من الرئيس السيسي).. ذكرت الصحيفة أن غداً تنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة على مدار 3 أيام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء.

وأضافت الصحيفة أن المؤتمر يشهد الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق أهداف التنمية، ومن المقرر أن يتم تحويل التوصيات والمقترحات النهائية ونتائج المؤتمر إلى تشريعات واجبة التنفيذ.

وأشارت إلى أن أجندة المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق مسارات أساسية تشمل السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، وصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية.

وتحت عنوان 51 مليار جنيه لدعم الخبز.. ولا زيادة بسعر الرغيف".. ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية بدءاً من الشهر المقبل.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، وكذلك فارق الزيادة في أسعار القمح المحلي والمستورد في ظل أزمة الغذاء العالمية.

وأوضحت أن قيمة دعم الخبز السنوية تبلغ 51 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل ميزانية دعم الخبز إلى 73 مليار جنيه خلال العام الحالي.. مُشيرةً إلى شن حملات رقابية دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

وتحت عنوان (منتدى الدول المصدرة للغاز يجتمع بالقاهرة غدًا).. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن القاهرة تستضيف غدا الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز ولمدة 3 أيام برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رئيس المجلس الوزاري للمنتدى لعام 2022، يشهده وزراء البترول والطاقة من 11 دولة عضو و8 دول مراقبين وبحضور الأمين العام المهندس محمد هامل.

ونقلت الصحيفة عن وزير البترول تأكيده حرص مصر خلال الاجتماع على إقامة حوار عالمي بناء بين الدول الأعضاء يركز على الدور المستقبلي المهم للغاز الطبيعي في مرحلة التحول الطاقي باعتباره أنظف أنواع الوقود الأحفوري ومصدرا متوافرا للطاقة بتكلفة ملائمة.

وأضاف الوزير أن الاجتماع يعقد في توقيت مهم قبيل أيام من قمة المناخ العالمية "27 COP" في شرم الشيخ، ويعد الحوار العالمي حول التحول الطاقي فرصة للتأكيد على دور المنتدى في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الأعضاء، الذين يمتلكون نسبة كبيرة من الاحتياطيات والإنتاج والصادرات عالميا في قيادة صناعة الغاز الطبيعي بشكل مسئول؛ لتأمين إمدادات الطاقة في ظل الأهمية البالغة لقضية أمن الطاقة خلال الفترة الراهنة والعمل في الوقت نفسه بشكل مسئول بيئيا.

واستعدادا لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) وتحت عنوان (البيئة: تجنب 16 ألف طن انبعاثات من السحابة السوداء).. ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، ناقشت آخر مستجدات جهود الوزارة، منذ انطلاق موسم نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميًا بـ "السحابة السوداء"، والتي أثمرت عن تجنب أكثر من 16 ألف طن انبعاثات، من خلال مجموعة من الإجراءات لإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية وبالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في كافة أنحاء محافظات المنظومة "الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، والقليوبية"، تمكنت من التفتيش على 2102 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى.