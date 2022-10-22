شكرا لقرائتكم خبر عن 92 % يؤيدون تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بسعر الخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد للخبز؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الرقابة على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد للخبز.

وأيد 92 % من القراء مطالب تكثيف الرقابة على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد للخبز؟، بينما رفض 8% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد للخبز.