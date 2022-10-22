شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح باب التقدم لمنح تشيفننج الإنجليزية للحصول على الماجستير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التعليم العالى وقطاع البعثات، فتح باب التقدم لمنح تشيفننج (chevening) للعام الأكاديمى 2023/2024، الممولة من مكتب التنمية والكومنولث والشئون الخارجية؛ للحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد بإحدى الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة، وتُمنح للقادة المتميزين أو قادة المستقبل فى شتى المجالات العلمية.

و يتم التقدم للمنح من خلال الموقع الإلكترونى التالى: https://www.chevening.org/application

https://www.chevening.org/scholarships/guidance/online-application-system

وكانت أكدت وزارة التعليم العالى ، أن برنامج تشيفننج يوفر فرصة فريدة لقادة المستقبل؛ لبناء شبكة مهنية علمية مستمرة، بالإضافة إلى إقامة شراكات اجتماعية، وثقافية، وأكاديمية، وتجارية مع المملكة المتحدة.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أن آخر موعد لاستلام الطلبات هو 1 نوفمبر 2022، علمًا بأن الطلبات الواردة بعد هذا التاريخ لن يتم النظر إليها، وللاطلاع على كافة الإرشادات، ومعرفة مدى استيفاء معايير الاختبار، وللتعرف على المزيد من المعلومات عن البرنامج يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني:

https://www.chevening.org

يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.