شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الأسبوع الثقافى للأوقاف بمسجد الإمام الحسين مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم السبت، وحتى الأربعاء المقبل، الأسبوع الثقافى الرئيسى لوزارة الأوقاف، من مسجد سيدنا الإمام الحسين، رضى الله عنه، بمحافظة القاهرة، وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة، ضمن الدور التثقيفى الذى تقوم به الوزارة.

واختتمت وزارة الأوقاف، فعاليات الأسبوع الثقافى بخمس محافظات الأربعاء الماضى، تحت عنوان: "الدروس المستفادة من وثيقة المدينة المنورة" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأكد العلماء أن وثيقة المدينة أنموذج حضارى راقٍ للتعايش السلمي، وأن القيم الأخلاقية هى ميزان حضارة الأمم ودليل رقيها، وأن الحضارات التى لا تبنى على الأخلاق تحمل عوامل سقوطها، لأنها تقوم على أساس هشّ، موضحين أن وثيقة المدينة لا تفرق بين الناس فهى أول وثيقة فى الدنيا تعطى حق المواطنة للجميع بلا استثناء.

وتشهد المساجد إقبالا من المصلين على الدروس المنهجية التى تم إطلاقها مؤخرًا، فى إطار خطتها لنشر الفكر الوسطى المستنير من خلال رسائلها المتعددة، حيث استمرت لليوم الثانى الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمحافظات الجمهورية عقب صلاة المغرب.

وقالت الوزارة، إن عددا من أئمة المساجد رصدوا ردود أفعال المصلين على الدروس المنهجية، حيث أشادوا بفكر وزارة الأوقاف المتنوع والمتجدد والذى يلبى رغبة كافة شرائح المجتمع فى الوصول إلى معلومة دينية موثقة، مؤكدين أن مساجد الأوقاف صارت منارات علمية تحمل فكرًا وسطيًا مستنيرًا.