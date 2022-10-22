الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي.. ننشر آخر موعد للتقديم والشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أيام قليلة وينتهي التقديم بـ شقق الإسكان الاجتماعي 2022 للإعلان الـ16، والذي بدأ التقديم له منذ مطلع أكتوبر الجاري، ويأتي آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2022 يوم الخميس 27 من الشهر ذاته.

ومازالت توجد فرصة للتقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي قبل انتهاء الفترة المحددة، من خلال البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط التالي..

ويبدأ المتقدم بتسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ورفع المستندات المطلوبة والتي تتضمن:

- تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته.

- إيصال سداد مقدم جدية حجز وحدة بـ شقق الإسكان الاجتماعي 2022.

- تقديم قيد عائلي مميكن لكل المتقدمين بخلاف الشخص الأعزب.

- تقديم شهادة توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة.

- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال يتم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري / السنوي.

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل بصافي الدخل السنوي والشهري في حالة كان المتقدم من العاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

- تقديم شهادة معتمدة تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري للعاملين بالشركات وجهات القطاع الحكومي، على أن يكون وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

- تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، على أن يكون موضح بها مهنة المتقدم.

- أصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية يقدمون صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

- إيصال مرافق (كهرباء أو غاز أو مياه) حديث للمحل الحالي للسكن.

- في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

وفيما يتعلق بتقدم الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022، فيشترط التالي:

- تقدم الأرملة أو صاحبة المعاش طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.

- بالنسبة للمطلقة فيتم تقديم صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها.

- تقديم صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة مثل: "وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن".

كان التقديم لـ شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 16 بدأ منذ يوم 25 سبتمبر الماضي، وحتى الأول من أكتوبر للمواطنين من ذوى الإعاقة فقط، ثم انطلق التسجيل لجميع المواطنين ومن ضمنهم المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة منذ يوم الأحد 2 أكتوبر، ومن المقرر أن يستمر حتى الخميس المقبل.