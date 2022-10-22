شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.. التنمية المحلية تعلن تفاصيل المواقع بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المحافظات، العمل على تنفيذ مبادرة المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتى تستهدف 9900 موقع فى أنحاء المحافظات على مساحة تصل إلى 6600 فدان صالحة لتكون غابات شجرية أو حدائق وتوفير الشتلات الزراعية اللازمة.

وتتابع وزارة التنمية المحلية، مع المحافظات أعمال زراعة الأشجار ومن المستهدف أن تساهم الوزارة في المبادرة بزراعة 79.7 مليون شجرة، فيما تستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20,3 مليون شجرة.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية عدد الأشجار المقرر زراعتها فى عدد من المحافظات:

1- تستهدف وزارة التنمية المحلية زراعة 7,7 مليون شجرة خلال العام المالى الحالي، بينها 5 ملايين شجرة تزرعها الوزارة مباشرة و2,7 تلتزم المحافظات بزراعتها.

2- العمل يبدأ فى مبادرة "100 مليون شجرة" بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة على النحو التالى:

1. 1,83 مليون شجرة بمحافظة القاهرة

2. 670 ألف شجرة بمحافظة الجيزة

3. 390 ألفا بالدقهلية

4. 354 ألفا بمحافظة البحيرة

5. 393 ألفا بالشرقية

6. 434 ألفا بسوهاج

7. 334 ألفا بمحافظة القليوبية

8. 286 ألفا بكفر الشيخ

9. 245 ألفا بكل من محافظتى الإسكندرية والمنوفية

10. 261 ألفا بالغربية

11. 206 آلاف بأسيوط

12. 224 ألفا بمحافظة بنى سويف

13. 272 ألفا بالإسماعيلية

14. 215 ألفا بمحافظة المنيا

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية النشطة فى مجال تحسين البيئة وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والشباب ورجال الأعمال للترويج لمبادرة "100 مليون شجرة" وزراعة الأشجار على الطرق والجزر الوسطى، وبنطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، والمناطق الصناعية، والظهير الصحراوى للمحافظات، والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية، والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها، مع دراسة زراعة الأشجار ذات العائد الاقتصادى سواء كانت أشجار مثمرة أو أشجار خشبية، وفقاً للظروف المناخية الملائمة لكل موقع .