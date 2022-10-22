شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تدريب 381 فرقة طبية على ميكنة وحدات الأمراض الصدرية ومكافحة عدوى الدرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها تستهدف تحسين إستراتيجية لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم فرز الحالات طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، داخل المستشفيات المختلفة حيث تقدم الحالات ويتم علاجها بالمجان.

وتابعت وزارة الصحة، أنها تنتهج في مجال الأمراض الصدرية استراتيجية تقوم على أساس الشقين الوقائي والعلاجي ويتم تنفيذهما من خلال وحدات الصدر المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية كما أنها تقوم باستخدام تقنية التشخيص عن بُعد ويتم استخدامها أثناء التعامل مع الحالات التي تستدعي تدخل بعض التخصصات الأخري وللوصول لأفضل نتائج لعلاج الحالات.

وكان الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، قال إنه تم تدريب 381 من الفرق الطبية العاملين بمستشفيات الصدر في مجالات ميكنة وحدات الأمراض الصدرية ومكافحة عدوى الدرن وأساسيات الرعاية المركزة للجهاز التنفسي و أساسيات وظائف التنفس.

وتابع أن إعداد خطط العمل الاستراتيجية يتم من خلال توصيات الأبحاث العلمية، مع تطبيق وسائل مكافحة العدوى بجميع وحدات الصدر التي تقدم خدماتها لمرضى الدرن، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.