رجل يطلب تطليق زوجته: "سبتها وسافرت رجعت لقتها أغنى مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "عبد الهادي ص." 30 سنة، مهندس بشركة بدول الخليج، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، بعد 5 سنوات زواج، معللا ذلك: "سبتها من غير فلوس رجعت لقيت رصدها بالبنك 180 ألف جنيه".

يقول الزوج في دعواه رقم 328 لسنة 2021 أمام المحكمة: "كانت تتظاهر بالحب والحنية أمامي حتى وثقت بها كسيدة بيت وشريكة العمر، تزوجتها بعد شهور قليلة، ولم أجعلها تنفق على الزواج جنيه".

وأضاف أن زوجته تظل تحت قدميه أثناء مرضه ولا تظهر إلا كل الخير "جالي سفر للخارج في بداية الأمر رفضت ولم يمر أسبوع فوافقت وحضرت لي شنطة السفر".

يشير الزوج إلى أنه يحب زوجته ولا يريد الانفصال عنها، لكن كلما حاول الرجوع تقنعه بالاستمرار من أجل مستقبلهم، ظل هذا الوضع 4 سنوات حتى لاحظ اشتياقه الشديد لزوجته، فعاد إلى منزله لكنه سمع جيرانه يحذروه من سلوك زوجته، "سبتها وسافرت رجعت لقتها أغنى مني".

يكمل الزوج حديثه: "اتخذ قرار مصيري لحياتي الزوجية، واتكلمنا عن مصدر الأموال التي تملكها الزوجة فعلمت منها أن رصيدها 180 ألف جنيه".

اختتم عبدالهادي دعواه: "بعد كلمات الجيران على سلوك زوجته وكم الإهانة التي شعرت بها، طردتها من المنزل، ثم لجأت لمحكمة الأسرة بعد رفض أسرتها إتمام الطلاق".