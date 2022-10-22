شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر تجارة القاهرة العلمى لبحث نجاح بناء العلامات التجارية للدول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم السبت، المؤتمر العلمي الذي تنظمه كلية التجارة - جامعة القاهرة، لمناقشة الخطوات المقترحة وأهم عوامل نجاح بناء العلامات التجارية للدول حيث تتبنى معظم دول العالم استراتيجيات لبناء علامتها، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 Egypt vision 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتطوير المستدام UN Sustainable Development Goals (SDGs).

كما يتناول المؤتمر محور إعادة بناء علامة وهوية مصر كمركز للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومركز للصناعات ذات الميزة النسبية ومركز للأنشطة الثقافية والتراثية والفنية والرياضية، ومركز سياحى ديني وتاريخي وحضارى وترفيهى وعلاجى باعتباره أمرا حتميا وليس اختياريا.

ويناقش المؤتمر العلامة التجارية فى ظل التحول الرقمى والقوى الناعمة للدولة وعلاقتها بعلامتها التجارية، وجلسة حول تحديات فرص الاقتصاد المصرى وعلاقته بالعلامة التجارية وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمهتمين وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومى 22 و 23 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر الدكتو محمـد الخشـت - رئيـس جامعـة القاهرة ، والدكتور محمـد معيـط - وزير المالية والدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، وحسـين زين رئيـس الهيئـة الوطنية للإعلام والدكتور فخـرى الفقـى رئيـس لجنـة الخطـة والموازنـة بمجلـس النواب، والدكتور عثمـان محمـد عثمـان - وزير التخطيـط والتنميـة البشرية الاسـبق ورئيـس معهـد التخطيط الأسـبق .

كما يشارك فى حضور المؤتمر عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و هشام عزمى الأمين العـام للمجلس الأعلى للثقافة والمهنـدس أحمـد يوسـف مسـاعد وزير السـياحة والأثار، والدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى، وعدد من الاكاديمين والمتخصصين.