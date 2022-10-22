شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات يجب اتباعها لو فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الخطوات التي يجب على المواطن اتباعها فى حالة صدور فاتورة استهلاك الكهرباء بقيمة 9 جنيهات، وهى قيمة مقابل خدمة العملاء فقط ولا يوجد بها مقابل الاستهلاك و هى كالآتى:

1- فى حالة صدور فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات ولديك استهلاك امتنع عن السداد.

2- اطلب الكعب من محصل شركة الكهرباء وامتنع عن السداد.

3-قارن بين القراءة الموجودة بالعداد والقراءة الموجودة في خانة "حالية" بالفاتورة.

4-صور عداد الكهرباء بواسطة الهاتف المحمول واحتفظ بالصورة.

5-توجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقدم بطلب الاطلاع على صورة العداد لنفس الشهر الخاص بقيمة الفاتورة.

6-فى حالة وجود كميات استهلاك أكبر من قيمة الفاتورة الـ9 جنيهات موجود بصورة العداد التى تم التقاطها وتحمل العلامة المائية لشركة شعاع اطلب تغيير الفاتورة.

7-فى حالة ثبات العداد عند قراءة معينة اطلب فحص العداد.

8-الاستمرار فى سداد فواتير استهلاك بأقل من معدلات الاستهلاك الخاصة بك تعرضك لتراكم المديونية عليك بمبالغ كبيرة.