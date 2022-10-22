جمارك مطار القاهرة تضبط 55 هاتفا و534 عبوة مستحضرات تجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة ماجد موسي المدير العام، 5 محاولات لتهريب 55 هاتفا و534 عبوة مستحضرات تجميل، في وقت متزامن.

وذكرت سلطات مطار القاهرة- في بيان، اليوم الجمعة، أن الثلاث محاولات الأولى اكتشفت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الشارقة، تم استيقاف ثلاثة ركاب أثناء محاولتهم الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبهم يدويا لم يسفر التفتيش اليدوي للحقائب عن وجود شيء مخالف، إلا أن مدير الحركة لاحظ عدم انتظام حركة الركاب الثلاثة، فتم تفتيش الركاب ذاتيا، مما أسفر عن ضبط 36 هاتف محمول ماركة "iPhone"، وجميعها مخبأة على أجسام الركاب.

وأضافت السلطات أن المحاولة الرابعة تم اكتشافها أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، حيث استوقف مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود ما يشتبه أن تكون هواتف محمولة داخل حقائب الراكب، فقام مدير الحركة بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط 19 هاتف محمول ماركة "iPhone" مخبأة داخل الحقائب بين الملابس.

أما المحاولة الخامسة والأخيرة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت، حيث استوقف رئيس القسم المعين إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبها يدويا أسفر عن ضبط 534 عبوة من مستحضرات التجميل غالية الثمن.

بدوره.. أمر مدير الإدارة الأولى بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل من الركاب الأربعة بأرقام 224 و225 و226 و227 لسنة 2022، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 228 لسنة 2022 ضد الراكبة الخامسة، وذلك بعد العرض على مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي ماجد موسي.