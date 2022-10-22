وزيرة البيئة: منعنا وصول 16 ألف طن انبعاثات للهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 آخر مستجدات جهود الوزارة، منذ انطلاق موسم نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلامياً "بالسحابة السوداء"، والتي اثمرت عن تجنب أكثر من ١٦ ألف طن انبعاثات، من خلال مجموعة من الإجراءات لإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية وبالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأوضحت أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة (الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، القليوبية) قد تمكنت من التفتيش على عدد ٢١٠٢ منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وتم رصد ٣٣٥ منشأة مخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، وذلك بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وطبقًا للإشتراطات البيئية وقرارات المحافظين بالغلق أثناء فترة الخريف لبعض المنشآت الملوثة للبيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم رصد ٥٣ حالة تجاوز للحدود القصوى لانبعاثات مداخن منشآت صناعية مرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية، ويتم قياسها لحظيا.

وأشارت إلى تزايد إقبال الأهالي على فتح مواقع جمع قش الأرز، حيث تم تجميع ما يقرب من مليون و٣٧٧ ألف طن قش أرز ، بنسبة ٨٦.٤ % من كمية قش الأرز الناتجة عن المساحة المنزرعة جاء أكثرها من خلال الأهالى، وذلك في عدد ٤٦ موقع لجمع وكبس قش الأرز مدعم بالمعدات المقدمة من وزارة البيئة ، وفتح عدد ١٦٥ موقع من خلال الأهالى، وفى إطار الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، تم رصد ٢١٤٣ نقطة حرق من خلال الأقمار الصناعية في مناطق القاهرة الكبرى والدلتا ووسط الصعيد، وتم التوجيه الفوري لمحاور التفتيش وعددها ٢٠ محور لتلك المواقع واخطار إدارة الحماية المدنية للتعامل الفوري مع الحرائق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بالتعاون بين محاور الفروع الإقليمية لوزارة البيئة بتلك المناطق ومحاور المحليات، التي تعمل على مدار الساعة.

وفى مجال فحص عوادم المركبات، قامت وزارة البيئة بتنفيذ ٩٩ حملة مرورية لفحص عوادم المركبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة و المسطحات، تم خلالها فحص ٦٧٠١ مركبة، وتبين مخالفة ١٠٥٢ مركبة منهم المعايير البيئية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تم فحص عدد ٨٠٩ أتوبيس نقل عام، وذلك فى إطار تنفيذ البرنامج الدوري لفحص أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام "ليلاً" .

وحرصاً على رفع الوعى البيئى وخلق قنوات تواصل مع المواطن، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد ٨٢١ ندوة وحملة توعية بيئية للمواطنين للتعريف بالأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وكيفية الإستفادة من قش الأرز وجهود وزارة البيئة والوزارات المعنية في التعامل مع المخلفات الزراعي، بينما تم التعامل مع عدد ١٤١ شكوى من المواطنين حول حرق مخلفات زراعية وبلدية، وإزالة أسبابها وتحرير محاضر للمخالفين.

ولفتت الوزيرة إلى الاعتماد على منظومة الإنذار المبكر بالوزارة في التنبؤ بنوعية الهواء من خلال اجراء تحليل احصائي للبيانات وتنفيذ نموذج محاكاة الغلاف الجوي والتشتت، في محافظات المنظومة وتوجيه فرق ومحاور التفتيش للمناطق الأكثر تأثرا بالعوامل الجوية وتحذير المواطنين في حالة توقع زيادة تركز الملوثات في الهواء نتيجة العوامل الجوية