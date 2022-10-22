شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 22/10/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وقت صلاة الفجر 4:34 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 52: 2

موعد صلاة المغرب 5:19 م

موعد صلاة العشاء 6:36

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:39 ص

موعد صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 2:56

موعد صلاة المغرب 5:22 م

موعد صلاة العشاء 6:40 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:30

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد صلاة العصر 2:48 م

موعد صلاة المغرب 5:14 م

موعد صلاة العشاء 6:32 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:21

وقت صلاة الظهر 11:27

موعد صلاة العصر 2:42 م

وقت صلاة المغرب 5:09 م

وقت صلاة العشاء 6:24 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:27 ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 50: 2

موعد صلاة المغرب 5:18 م

موعد صلاة العشاء 6:31