شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 22/10/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 4:34 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 52: 2
موعد صلاة المغرب 5:19 م
موعد صلاة العشاء 6:36
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
موعد صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 2:56
موعد صلاة المغرب 5:22 م
موعد صلاة العشاء 6:40 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:30
موعد صلاة الظهر 11:35 م
موعد صلاة العصر 2:48 م
موعد صلاة المغرب 5:14 م
موعد صلاة العشاء 6:32 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:21
وقت صلاة الظهر 11:27
موعد صلاة العصر 2:42 م
وقت صلاة المغرب 5:09 م
وقت صلاة العشاء 6:24 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:27 ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 50: 2
موعد صلاة المغرب 5:18 م
موعد صلاة العشاء 6:31