سرعة وصول الحماية المدنية تنقذ سكان عقار بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حالت سرعة وصول قوات الحماية المدنية دون امتداد نيران حريق بمنور عقار إلى الوحدات السكنية والمحال التجارية بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع عبد الرحيم القناوى متفرع من شارع مستشفى الصدر منطقة العمرانية الغربية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم. وتبين اندلاع حريق بمنور العقار، وتم محاصرة مصدر النيران دون امتدادها للمجاورات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وأخطر مسؤولي الحي للمتابعة.