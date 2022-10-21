شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية النمسا يؤكد أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج اليوم الجمعة، أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ (كوب 27) في نوفمبر المقبل.

وأشار وزير الخارجية - في تصريحات اليوم - إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي ومناقشة الكفاح المشترك ضد أزمة المناخ، لافتًا إلى أن الاحترار العالمي وما يرتبط به من ارتفاع في مستويات سطح البحر لهما تأثير مدمر على العديد من دول العالم خاصة الدول الجزرية.

وشدد وزير الخارجية، على دعم النمسا للتدابير الدولية الرامية إلى تعزيز الكفاءة المناخية كجزء من التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى تحديد النمسا أهدافها المناخية وفق مستويات عالية لأنها تريد أن تكون محايدة مناخيًا بحلول عام 2040، وذلك قبل عشر سنوات من هدف الاتحاد الأوروبي المعلن.